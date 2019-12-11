Тюменские предприниматели провели переговоры с египетскими партнёрами

СЕГОДНЯ 19:48 2019-12-11T20:47:18+03:00

Участие региона в египетской выставке организовал Центр поддержки экспорта Тюменской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Изменить размер текста: A A

Делегация Тюменской области провела переговоры с председателем палаты лесной и мебельной промышленности Республики Египет и торговым представителем РФ в Египте во время V Международной выставки Cairo Woodshow 2019.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в деловой миссии в Каир приняли участие три тюменские компании: «Лесопромышленное предприятие «Варвара», «Тюменская фанера» и «Уват ЛЕС». Предприниматели презентовали коллективный выставочный стенд с продукцией, технологиями и достижениями региона, а также рассказали гостям выставки о своей деятельности.

Участие региона в египетской выставке организовал Центр поддержки экспорта Тюменской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Тюменские компании познакомились с особенностями египетского рынка и его потенциалом, а также проработали формы взаимодействия для дальнейшего экспорта тюменских товаров.

По словам специалиста Центра поддержки экспорта Тюменской области Антона Комарова, Египет – первая страна по импорту пиломатериалов из России. Местные власти вместе с российской стороной формируют более удобную инфраструктуру в отрасли торговли лесоматериалами.

– Пообщавшись с представителями власти и бизнеса Египта, мы поняли, что объём импорта будет только увеличиваться. В ближайшем будущем создаваемая инфраструктура будет поистине основной артерией поставок лесоматериалов из России на материк, – отметил Антон Комаров.

Вместе с председателем палаты лесной и мебельной промышленности Египта Ахмедом Хелми и торговым представителем России в стране Русланом Арсамирзаевым стороны обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества и продвижения сибирских товаров для международных потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU