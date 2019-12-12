Погода на 12 декабря в Тюмени: снег на весь день

СЕГОДНЯ 05:01 2019-12-12T05:01:05+03:00

В Тюмени весь день будет идти снег. Фото: Вадим Бегун

В этот день солнца не будет видно

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 декабря, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Практически все время будет идти снег, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.

Температура воздуха ночью будет минус 3, 4, днем она опустится еще на три градуса. Вечером станет прохладней на один градус. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в северо-западный, 1 – 4 метра в секунду.

12 декабря отмечается день памяти святого Парамона. В народе этот день назывался Задуй полы или Заснежи долы, поскольку для этого дня характерны сильные морозы и снег: «С Парамона земля каменеет, речка стынет». Если в этот день снега много выпадет, то провоет метель еще семь дней. А если снежные хлопья стали крупными, значит, оттепель будет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram, +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU