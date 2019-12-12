СЕГОДНЯ 05:40 2019-12-12T05:40:57+03:00

Тюменцам расскажут, как правильно проводить сделки с нотариусами. Фото - Росреестр.

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Сегодня, 12 декабря, тюменский Росреестр проконсультирует жителей региона по телефону и на личном приеме. С 11.00 до 12.00 специалисты управления расскажут местным жителям о сделках, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению.

По информации ведомства, на телефонные звонки ответит начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Лариса Никитина. Телефон прямой линии: 8 (3452) 43-28-43.

Также стало известно, что с 12.00 до 20.00 в управлении пройдет Общероссийский день приема граждан. Его проведут специалисты ведомства и Кадастровой палаты в порядке живой очереди. С собой нужно взять паспорт.

Для заявителей будет обеспечена возможность обращений в режиме видео-, аудио- или иных видов связи к уполномоченным лицам иных компетентных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU