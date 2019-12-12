«Гулять так гулять!»: тюменец расплачивался на заправках и в магазинах найденной им картой

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-12T06:21:00+03:00

Тюменец расплачивался на заправках и магазинах найденной им картой. Фото: Ольга Крыльцова

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Тобольские оперативники задержали в Заводоуковске тюменца, который расплачивался чужой банковской картой. Всего он успел потратить свыше десяти тысяч рублей.

В полицию обратился держатель карты. Мужчина сообщил, что его супруга ходила в магазин, а когда вернулась, то обнаружила пропажу. 28-летний подозреваемый был задержан в Заводоуковске.

– Задержанный пояснил, что нашел карту на улице. Так как она была с функцией беспроводной оплаты, злоумышленник рассчитывался ей на автозаправочных станциях и в других магазинах по пути следования из Тобольска в Заводоуковск, – уточнили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Находчивому тюменцу грозит тюрьма: там он может провести ближайшие шесть лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU