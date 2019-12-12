Тюменцы получат именные открытки от Деда Мороза

СЕГОДНЯ 07:01 2019-12-12T07:01:23+03:00

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У тюменцев есть возможность заказать именное письмо от Деда Мороза. Его доставят в конце декабря, накануне Нового года.

Дизайн таких открыток представлен в двух видах: «Символ года» и «С Новым годом!». Заказать и оплатить ее можно на сайте и в отделении почтовой связи, заполнив предложенный бланк.

– Именная поздравительная открытка от Деда Мороза доставляется в праздничном конверте трек-отправлением сразу в почтовый ящик адресата, идти в почтовое отделение ему не придется. Отметим, что открытки от доброго волшебника уже ждут не только горожане, но и жители сельской местности юга Тюменской области, – рассказали в АО «Почта России».

К слову, почтовое отправление с особыми поздравительными словами от Деда Мороза, в зависимости от пола и возраста адресата, можно заказать в любую точку России.

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ИСТОЧНИК KP.RU