Тюменцы получат именные открытки от Деда Мороза
У тюменцев есть возможность заказать именное письмо от Деда Мороза. Его доставят в конце декабря, накануне Нового года.
Дизайн таких открыток представлен в двух видах: «Символ года» и «С Новым годом!». Заказать и оплатить ее можно на сайте и в отделении почтовой связи, заполнив предложенный бланк.
– Именная поздравительная открытка от Деда Мороза доставляется в праздничном конверте трек-отправлением сразу в почтовый ящик адресата, идти в почтовое отделение ему не придется. Отметим, что открытки от доброго волшебника уже ждут не только горожане, но и жители сельской местности юга Тюменской области, – рассказали в АО «Почта России».
К слову, почтовое отправление с особыми поздравительными словами от Деда Мороза, в зависимости от пола и возраста адресата, можно заказать в любую точку России.
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ИСТОЧНИК KP.RU