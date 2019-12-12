Требовал показать переписку: тюменец чуть не зарезал любимую из ревности

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-12T07:52:26+03:00

Тюменец чуть не зарезал любимую из ревности. Фото - pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В полицию областного центра поступило сообщение о том, что женщине угрожают убийством. Оказалось, что ее намеревался «порешить» собственный 33-летний муж.

– По версии дознавателей, в одной из квартир произошел конфликт между супругами. Перепив, подозреваемый заявил, что хочет почитать переписку любимой. Однако та ему отказала. Тогда злоумышленник схватил нож и пригрозил ей расправой, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Опасаясь за свою жизнь, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Благодаря незамедлительному выезду на место преступления, фигуранта удалось задержать на месте, а после доставить в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» - Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU