2019-12-11T17:01:50+03:00
Происшествия

Трехмесячная малышка сильно пострадала в смертельной аварии на тюменской трассе

ДТП произошло по вине пьяного водителя
Вадим Бегун
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Трехмесячная малышка чуть не погибла в ДТП на тюменской трассе. Фото - ГИБДД.Трехмесячная малышка чуть не погибла в ДТП на тюменской трассе. Фото - ГИБДД.
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На 66-м километре трассы Ишим – Казанское произошло смертельное ДТП. Его спровоцировал пьяный 55-летний житель села Афонькино, который выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ладой».

– Отечественной легковушкой управляла 28-летняя жительница деревни Шадринка. Ее госпитализировали с переломами в больницу села Казанское. На заднем сиденье ехала 47-летняя женщина, которая держала на руках трехмесячную дочку водителя, – рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, взрослая пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности, девочка перевозилась без детского автокресла. От полученных травм 47-летняя пассажирка «Лады» погибла на месте. Малышка госпитализирована в больницу Ишима, у нее перелом теменной кости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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