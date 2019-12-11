«Профстандарт наставник»: за и против обсудили в рамках конгресса в Тюмени
Представители крупнейших нефтяных и производственных предприятий из разных регионов страны дали свой ответ на вопрос – нужен ли профстандарт наставник в рамках III Конгресса наставников России.
– Именно люди, отлично знающие свое дело, любящие его, добиваются высоких результатов, обеспечивают развитие производства, региона и страны в целом, – отметил Владимир Сысоев, заместитель губернатора Тюменской области. Он заявил, что очень важно оцифровать те ЗУНы и квалификации, которые есть у наставников в той или иной отрасли и перевести их на язык профстандартов.
Присутствующие в зале практикующие юристы и руководители кадровых служб крупнейших предприятий страны вместе обосновали необходимость разработки профстандарта «Наставник», отметили роль и значение наставников и наставничества в повышении производительности труда и качестве решений в юриспруденции, а также в любой иной сфере, связанной с управлением людьми и передачей опыта и профквалификаций.
Фото - НП "Тюменский деловой Клуб".
Подводя итог мероприятия, депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева отметила, что считает очень важным определение места наставничества в повышении производительности труда.
– Это – прямое участие граждан в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», о необходимости и важности которого неоднократно говорил Президент России». В программу включены вопросы нормативного и методического обеспечения наставничества, его влияния на эффективность подготовки кадров и формирование профессиональных стандартов».
В Тюменской области в мае 2019 года учрежден знак «Почетный наставник», который вручается высококвалифицированным работникам из разных отраслей промышленности и социальной сферы, имеющим личные заслуги в области наставничества. Вручать знак отличия начнут в 2020 году.