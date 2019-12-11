2019-12-11T17:08:39+03:00
Общество

Голубоглазую тюменку, пропавшую год назад, до сих пор ищут

Девушка ушла из дома в декабре прошлого года
Вадим Бегун
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В Тюмени уже год ищут голубоглазую девушку. Фото - ПО "Белая Сова - Тюмень".В Тюмени уже год ищут голубоглазую девушку. Фото - ПО "Белая Сова - Тюмень".
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В Тюмени разыскивается 26-летняя Ольга Туманова. Девушка ушла из дома еще в декабре 2018 года, до настоящего времени ее местонахождение не известно.

По информации поискового отряда «Бела Сова – Тюмень», на вид девушке 24–26 лет. Она имеет славянскую внешность, худощавое телосложение, ростом около 165–170 сантиметров. У нее голубые глаза и прямые крашеные волосы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Ольге Вячеславовне, просят сообщить по телефонам: 02/112 полиция, 8 (3452) 793-023, 793 525 – УУР УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 (волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень») или написать на почту poisksova@gmail.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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