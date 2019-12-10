2019-12-10T20:04:37+03:00
Общество

В Тюменской области подвели итоги работы системы экстренных оперативных сообщений

В регионе проект реализуется в рамках Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области подвели итоги работы системы экстренных оперативных сообщенийВ Тюменской области подвели итоги работы системы экстренных оперативных сообщений
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Более 750 тысяч сообщений зарегистрировано на начало декабря 2019 года в автоматизированной информационной системе экстренных оперативных сообщений, которая введена в промышленную эксплуатацию в Тюменской области в соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Работу по созданию системы вёл департамент информатизации Тюменской области и Главное управление МЧС России по региону.

Из общего количества сообщений 17% обращений поступило в скорую медицинскую помощь, около 9% – в полицию, по 2% – пожарным и в службу ЖКХ, ещё около 1% – в газовую службу. 20% от всего количества вызовов составляют обращения справочно-информационного характера.

Как сообщили в Региональном информационно-образовательном центре, в 2019 году в систему стали поступать сообщения «ЭРА-Глонасс» из автомобилей. Если происходит ДТП, автомобильное устройство, в соответствии с заложенным в него алгоритмом, определяет степень тяжести аварии, местоположение пострадавшего транспортного средства через спутники системы «ГЛОНАСС» и передаёт данные об аварии.

Кроме того, у жителей Тюменской области в этом году появилась возможность сообщать о происшествиях через СМС на единый номер экстренных служб 112. Операторами номера было обработано 17 тысяч обращений, около 50 сообщений направлено в экстренные оперативные службы для организации реагирования.

Причиной ложных вызовов (а их 46%) служит случайный набор и баловство детей.

Отметим, что система экстренных оперативных служб входит в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В регионе проект реализуется в рамках Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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