2019-12-10T18:16:49+03:00
Происшествия

В Тюмени в сторону Зареки из-за массового ДТП образовалась пробка

Обошлось без пострадавших
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени в сторону «зареки» из-за массового ДТП образовалась пробка. Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВКонтактеВ Тюмени в сторону «зареки» из-за массового ДТП образовалась пробка. Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВКонтакте
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Дорожно-транспортное происшествие вечером во вторник, 10 декабря, стало причиной пробки у моста на улице Профсоюзной.

Участник ДТП рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», что в сторону Зареки столкнулись сразу четыре автомобиля. Пострадавших среди людей нет, авто отделались небольшими повреждениями.

«Паровозик» образовался по причине того, что водители не заметили впереди стоящую в левом ряду на аварийке «Ниву». Один из водителей поздно среагировал, но успел затормозить перед отечественным внедорожником, однако следующий за ним водитель «Хендай-Солярис» въехал в одну из машин.

Из-за короткой дистанции в ДТП друг за другом столкнулись четыре авто. На дороге образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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