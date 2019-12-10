Жители Тюменской области удовлетворены уровнем межнациональных и межрелигиозных взаимоотношений

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-10T17:18:55+03:00

По этому показателю регион занимает первое место в УФО

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В сфере межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений в Тюменской области сохраняется доброжелательная и стабильная атмосфера. Об этом на заседании областной межведомственной комиссии по противодействию экстремизму сообщил председатель областного комитета по делам национальностей Владислав Чернов.

По результатам социологических опросов, большинство населения Тюменской области удовлетворено уровнем межнациональных и межрелигиозных взаимоотношений. Как отметил Владислав Чернов, по этому показателю Тюменская область занимает первое место в Уральском федеральном округе.

– Профилактическая работа для укрепления гражданской солидарности и недопущения распространения в обществе радикальных и экстремистских идей проводится через диалог с лидерами общественного мнения, руководителями национальных и религиозных сообществ. Для этого реализуются многоступенчатые образовательные программы, которыми охвачены все мусульманские религиозные организации региона. Эта работа дает позитивный эффект, – подчеркнул Владислав Чернов.

Во время заседания члены комиссии также обсудили проблемы, связанные с прибытием мигрантов в Тюменскую область. Так, выявлены случаи распространения экстремистской литературы и незаконной миссионерской деятельности прибывшими в регион иностранцами, которые под прикрытием студенческой или трудовой визы ведут такую работу.

По мнению вице-губернатора Сергея Сарычева, в муниципалитетах должны появиться подразделения молодёжного общественного киберпатруля, сообщили в департаменте общественных связей, массовых коммуникаций и молодёжной политики Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU