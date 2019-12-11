В Тобольске установят 27 горок. Рассказываем, где именно

СЕГОДНЯ 06:20 2019-12-11T06:53:11+03:00

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Этой зимой тоболяки отдохнут и с пользой для здоровья проведут свой досуг на горках и ледовых катках. Рассказываем, где именно их установят и зальют.

– 27 горок в деревянном или снежном исполнении будут расположены на территории всех городских школ, а также в 10-м микрорайоне у кафе «Нафаня», в микрорайоне Левобережье на улице Раздольной, в сквере «Выпускников» в 7-м микрорайоне и у Тобольского кремля, – рассказали в пресс-службе администрации города Тобольска.

В ведомстве также добавили, что уже сейчас горожане могут посетить ледовые катки в микрорайонах Сумкино, Менделеево, в спорткомплексе «Энтузиаст», МАОУ «Лицей» в переулке Рощинский, у школ № 2, 12, 14, 17 и 18.

Кроме того, есть действующий каток на стадионе «Тобол», а до конца года появятся еще четыре – у школ № 15, 16, 20 и возле гимназии имени Лицмана.

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ИСТОЧНИК KP.RU