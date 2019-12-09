2019-12-09T18:35:58+03:00
Общество

Самых талантливых детей Тюменской области наградят статуэткой «Золотой Нафаня»

Детская ежегодная премия пройдёт 14 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Самых талантливых детей Тюменской области наградят статуэткой «Золотой Нафаня»Самых талантливых детей Тюменской области наградят статуэткой «Золотой Нафаня»
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Более 150 детей и взрослых примут участие в первой детской ежегодной премии за выдающиеся успехи в области образования, творчества, спорта и социальной деятельности «Золотой Нафаня». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в областной центр «Ребячья республика» съедутся делегации от каждого загородного центра, кто представил на конкурс своих номинантов. В программе – торжественное вручение наград, гала-ужин, масса сюрпризов и предновогодня атмосфера.

Конкурс «Золотой Нафаня» проходил в пять этапов. Участники формировали портфолио с наградами, оформляли заявку. Все полученные документы изучила специальная комиссия, которая и определила 88 претендентов на участие в народном голосовании. Отобранные на участие в конкурсе претенденты записали о себе аудиовизитку, затем в паблике радиостанции «Ребячья республика» было запущено народное голосование.

В итоге жюри определило 9 победителей в девяти номинациях: «Самые успешные юные спортсмены», «Самые успешные участники детских творческих конкурсов», «Самые успешные детские музыкальные проекты и исполнители», «Самые успешные участники профильных образовательных смен», «Самые успешные участники образовательных олимпиад», «Самые успешные юные актёры и артисты», , «Самые успешные юные участники социальных программ», «Самые успешные участники детских смен», «Самые успешные участники внеканикулярных смен (1-4 класс)». Ребятам вручат статуэтки «Золотой Нафаня» из рук выдающихся личностей Тюменской области.

Отметим, что в общей сложности на конкурс приняли более 280 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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