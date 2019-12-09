Александр Моор рассчитывает на помощь жителей региона в вопросах уличного освещения

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-09T18:18:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» рассказал об освещении в городах Тюменской области. Глава региона отметил, что рассчитывает на помощь жителей: если есть проблемы – можете сообщить об этом в комментариях к его посту.

По словам губернатора, энергосберегающие светильники будут установлены на улицах Тобольска, Ишима и Тобольска. Сейчас в регионе заключаются контракты на техническое обслуживание, проектировку и строительство новых сетей. В муниципалитетах сформирована программа, исполнение которой контролируют местные и региональные власти.

Например, в Ишиме в 2020 году разработают проектную документацию на строительство почти 5 км сетей. По действующим сетям каждый год заключаются контракты на техобслуживание, содержание и электроснабжение сетей освещения. В Заводоуковске в этом году подрядчики заменили фонари уличного освещения на энергосберегающие и установили новые на Новой, Центральной улицах, улицах Пушкина, Свободы, на пешеходном переходе на ул. Черёмуховой и в парке Машиностроителей.

- С администрацией Заводоуковского городского округа решаем вопрос по заключению контракта на уличное освещение, но есть сложности. Если контракт заключён не будет, рассмотрим вопрос о покупке энергосберегающих светильников на средства бюджета округа, - пишет Александр Моор.

В Тобольске активно восстанавливают неработающие участки уличного освщения, особенно при благоустройстве дворов. Местные власти уже внесли предложения в проект городского бюджета до 2022 года, что позволит отремонтировать сети и провести их техобслуживание и разработку проектной документации. Сети строят в 16 и 12 микрорайонах, на пешеходной зоне с велосипедной дорожкой по проспекту Дзираева, на ул. Уватский тракт (от улицы Полонского до микрорайона «Строитель» и от «Строителя» до остановки «Алемасово»).

ИСТОЧНИК KP.RU