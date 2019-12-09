2019-12-09T19:31:03+03:00
Здоровье

Тюменцы старше 70 лет развивают мелкую моторику при помощи специальных мастер-классов

Создание панно и использование техники оригами помогает в профилактике когнитивных нарушений
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы старше 70 лет развивают мелкую моторику при помощи специальных мастер-классовТюменцы старше 70 лет развивают мелкую моторику при помощи специальных мастер-классов
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Творческие мастер-классы прошли в отделении по профилактике возрастных изменений и психологической помощи областного геронтологического центра в рамках празднования Дня инвалидов 3 декабря. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, здесь проходят профилактику когнитивных нарушений и сопутствующих возрастных изменений люди старше 70 лет.

В преддверии Нового года на мастер-классе «Волшебная нить» бабушки и дедушки создали прекрасные панно из нитей для вязания. Позже праздничную тематику продолжили на занятии «Новогодняя игрушка». Пожилые тюменцы освоили древнюю японскую технику оригами и сделали бумажные ёлочные украшения. По мнению организаторов, создание панно и изделий из бумаги развивает мелкую моторику и определённые отделы головного мозга. Особенно это нужно пожилым людям, склонным к потере внимания и концентрации.

В качестве подарка бабушкам и дедушкам ребята из тюменской школы № 38 изготовили кормушки для птиц и подарили их пенсионерам. Благодаря этому встреча получилась очень тёплой.

– Наша школа давно поддерживает дружеские отношения с областным геронтологическим центром. Мы всегда с радостью принимаем участие в различных мероприятиях, и ученики с большим энтузиазмом идут на каждую встречу. Вот и в этот раз наши ребята от всей души подарили пенсионерам свои поделки, – рассказала заместитель директора школы № 38 Валентина Мамонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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