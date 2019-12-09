2019-12-09T19:28:00+03:00
Экономика

Тюменским бизнесменам организуют комплексное обучение при поддержке опытных наставников

Для этого планируется привлечь к сотрудничеству консалтинговую компанию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменским бизнесменам организуют комплексное обучение при поддержке опытных наставниковТюменским бизнесменам организуют комплексное обучение при поддержке опытных наставниковФото: pixabay.com
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Центр поддержки экспорта Тюменской области планирует развивать направление акселерации субъектов предпринимательства. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, для этого планируется привлечь к сотрудничеству крупную международную консалтинговую компанию.

На 2020 год бизнес-акселератор сформировали с учётом программы Российского экспортного центра, в нём могут принять участие 30 предпринимателей. Для бизнесменов организуют комплексное обучение при поддержке опытных наставников, затем они смогут выходить на реальные сделки.

Для усиления позиций тюменских экспортёров в 2020 году планируется увеличить количество бизнес-миссий и выездов на международные выставки. По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергея Полухина, потенциал у наших товаропроизводителей очень высокий.

– Также продолжим содействие в выводе тюменского бизнеса на крупные международные электронные торговые площадки, такие как Alibaba. В частности, кроме действующих, на следующий год запланировано создание 4-5 учетных записей со статусом «Золотой поставщик», – отметил Сергей Полухин.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в 2020 году для тюменских экспортёров организуют ещё больше выездных и обучающих мероприятий. Кроме того, большое внимание будет уделено подготовке тюменской продукции к выходу на высококонкурентный внешний рынок и маркетинговым исследованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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