2019-12-09T17:36:49+03:00
Экономика

Для тюменских экспортёров в 2020 году организуют ещё больше выездных и обучающих мероприятий

В этом году бизнес-миссии оказались результативными
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Для тюменских экспортёров в 2020 году организуют ещё больше выездных и обучающих мероприятийДля тюменских экспортёров в 2020 году организуют ещё больше выездных и обучающих мероприятийФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Ещё больше выездных и обучающих мероприятий будет организовано для тюменских экспортёров в 2020 году. Такое решение принял департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области по результатам работы регионального Центра поддержки экспорта. Кроме того, большое внимание будет уделено подготовке тюменской продукции к выходу на высококонкурентный внешний рынок и маркетинговым исследованиям.

По словам начальника Управления внешних связей и контроля департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Натальи Ракитиной, в 2019 году бизнес-сообщество активно привлекали к формированию планов развития экспорта в регионе.

– Мы провели несколько стратегических сессий и экспортный форум, которые определили основные направления для составления перечня мероприятий на 2020 год. Есть четкое понимание, в чем нужна поддержка, на какие рынки выводить субъекты малого и среднего предпринимательства, – отметила Наталья Ракитина.

Бизнес-миссии и выезды на международные выставки, которые организовал Центр поддержки экспорта, оказались результативными. Многие компании вернулись с подписанными контрактами и партнёрскими отношениями. Как отметил руководитель ЦПЭ ТО Сергей Полухин, за десять месяцев 2019 года, при государственной поддержке, было подписано более 20 контрактов, организовано участие 27 предприятий в 9 международных выставках, 13 компаний поучаствовали в бизнес-миссиях в четырёх странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самых талантливых детей Тюменской области наградят статуэткой «Золотой Нафаня»
Александр Моор рассчитывает на помощь жителей региона в вопросах уличного освещения
В Няганской городской поликлинике завершились ремонтные работы
Дорожники в рамках нацпроекта обустроили в Ханты-Мансийске 114 тысяч квадратов дорожного полотна
Тюменцы старше 70 лет развивают мелкую моторику при помощи специальных мастер-классов
Тюменским бизнесменам организуют комплексное обучение при поддержке опытных наставников
Горящая баня, поножовщина в общаге и тюменка в Кремле: публикуем главные новости Тюмени 9 декабря 2019 г.
В Тюменской области поймали «романтичного» преступника
Два человека погибли под колесами поезда в Тюменской области
Молодой человек сломал челюсть тюменцу на остановке
Оплата страховых взносов теперь в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка
Врачи рассказали о состоянии тюменцев, пострадавших при взрыве газа в жилом доме
«Мужики парились»: из горящей в Тюмени бани эвакуировано 25 человек
Известный психолог Анетта Орлова расскажет тюменцам, как создать петлю успеха
Более пятидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Незнакомец порезал тюменца, который выпивал с другом в коридоре общежития
Утепляемся! На Тюмень идет похолодание
«Ставьте лайки, поддерживайте проект»: тюменские студенты выступили за застройку лога
В Тюмени ганский студент рассказывал сокурсникам о религии. Парня отправили домой
В Тюмени у ВИЧ-диссидентки отобрали больного ребенка. Женщина пыталась скрыться с дочкой
Каток с камином в день открытия посетили почти две тысячи тюменцев
«Красиво и четко»: тысячи людей аплодировали тюменской певице в Кремле