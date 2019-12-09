СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-09T17:36:49+03:00

Для тюменских экспортёров в 2020 году организуют ещё больше выездных и обучающих мероприятий Фото: Татьяна Коркина

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Ещё больше выездных и обучающих мероприятий будет организовано для тюменских экспортёров в 2020 году. Такое решение принял департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области по результатам работы регионального Центра поддержки экспорта. Кроме того, большое внимание будет уделено подготовке тюменской продукции к выходу на высококонкурентный внешний рынок и маркетинговым исследованиям.

По словам начальника Управления внешних связей и контроля департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Натальи Ракитиной, в 2019 году бизнес-сообщество активно привлекали к формированию планов развития экспорта в регионе.

– Мы провели несколько стратегических сессий и экспортный форум, которые определили основные направления для составления перечня мероприятий на 2020 год. Есть четкое понимание, в чем нужна поддержка, на какие рынки выводить субъекты малого и среднего предпринимательства, – отметила Наталья Ракитина.

Бизнес-миссии и выезды на международные выставки, которые организовал Центр поддержки экспорта, оказались результативными. Многие компании вернулись с подписанными контрактами и партнёрскими отношениями. Как отметил руководитель ЦПЭ ТО Сергей Полухин, за десять месяцев 2019 года, при государственной поддержке, было подписано более 20 контрактов, организовано участие 27 предприятий в 9 международных выставках, 13 компаний поучаствовали в бизнес-миссиях в четырёх странах.

ИСТОЧНИК KP.RU