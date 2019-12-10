2019-12-10T05:00:54+03:00
Общество

Погода на 10 декабря в Тюмени: рыба ложится на дно

Осадков не ожидается
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня без осадков.В Тюмени сегодня без осадков.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 10 декабря, ясная погода не порадует жителей Тюмени – в областном центре тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 2, днем – около нуля. Вечером температура воздуха снова понизится до минус двух градусов. В этот день будет дуть юго-западный ветер, 2 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святого Романа, который имел дар исцеления телесных недугов и прожил в затворе. Единственным предсказателем погоды в этот день для наших предков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта пятнами, зиму в наступающем году следует ждать мягкую. В это время у лосей отпадают старые рога. А рыба ложится в зимовальные ямы, на дно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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