2019-12-09T16:26:17+03:00
Происшествия

В Тюменской области поймали «романтичного» преступника

Слова мужчины расходятся с делом
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области поймали «романтичного» преступника. Фото - pixabay.com.В Тюменской области поймали «романтичного» преступника. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Сотрудники ялуторовской полиции раскрыли кражу телефона. Подозреваемый сообщил жертве преступления, что хочет купить своей любимой цветы и сфотографировать их на мобильник, однако до цветочного магазина он не дошел.

– Инцидент произошел в ходе распития алкоголя у общего приятеля подозреваемого и потерпевшего. 30-летний ялуторовчанин попросил у своего нового знакомого одолжить ему 100 рублей на цветы для своей сожительницы, с которой находится в ссоре. Также он сумел вытянуть у него и мобильный телефон, который ему нужен был якобы для того, чтобы сфотографировать себя с купленным цветком и отправить фото любимой, – рассказали подробности преступления в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что приятели не смогли отказать ему в просьбе и одолжили деньги и гаджет, необходимый для реализации романтичного плана. Однако, как оказалось, молодой человек не дошел до цветочного салона. По пути ему попался комиссионный магазин, куда он за две тысячи рублей сдал телефон.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ранее судимый тюменец может вновь отправиться за решетку на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горящая баня, поножовщина в общаге и тюменка в Кремле: публикуем главные новости Тюмени 9 декабря 2019 г.
Два человека погибли под колесами поезда в Тюменской области
Молодой человек сломал челюсть тюменцу на остановке
Оплата страховых взносов теперь в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка
Врачи рассказали о состоянии тюменцев, пострадавших при взрыве газа в жилом доме
«Мужики парились»: из горящей в Тюмени бани эвакуировано 25 человек
Известный психолог Анетта Орлова расскажет тюменцам, как создать петлю успеха
Более пятидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Незнакомец порезал тюменца, который выпивал с другом в коридоре общежития
Утепляемся! На Тюмень идет похолодание
«Ставьте лайки, поддерживайте проект»: тюменские студенты выступили за застройку лога
В Тюмени ганский студент рассказывал сокурсникам о религии. Парня отправили домой
В Тюмени у ВИЧ-диссидентки отобрали больного ребенка. Женщина пыталась скрыться с дочкой
Каток с камином в день открытия посетили почти две тысячи тюменцев
«Красиво и четко»: тысячи людей аплодировали тюменской певице в Кремле