В Тюменской области поймали «романтичного» преступника

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-09T16:26:17+03:00

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Сотрудники ялуторовской полиции раскрыли кражу телефона. Подозреваемый сообщил жертве преступления, что хочет купить своей любимой цветы и сфотографировать их на мобильник, однако до цветочного магазина он не дошел.

– Инцидент произошел в ходе распития алкоголя у общего приятеля подозреваемого и потерпевшего. 30-летний ялуторовчанин попросил у своего нового знакомого одолжить ему 100 рублей на цветы для своей сожительницы, с которой находится в ссоре. Также он сумел вытянуть у него и мобильный телефон, который ему нужен был якобы для того, чтобы сфотографировать себя с купленным цветком и отправить фото любимой, – рассказали подробности преступления в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что приятели не смогли отказать ему в просьбе и одолжили деньги и гаджет, необходимый для реализации романтичного плана. Однако, как оказалось, молодой человек не дошел до цветочного салона. По пути ему попался комиссионный магазин, куда он за две тысячи рублей сдал телефон.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ранее судимый тюменец может вновь отправиться за решетку на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU