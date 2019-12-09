Два человека погибли под колесами поезда в Тюменской области

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-09T16:24:01+03:00

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В Тюменской области за минувшие выходные произошло два случая наезда поездов на пешеходов. К сожалению, оба происшествия закончились трагично.

– 7 декабря в 5.39 на 2039-м километре перегона Юшала – Чупино грузовой поезд задавил 38-летнего мужчину. Машинист подал звуковой сигнал и экстренно затормозил. Однако из-за слишком близкого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм, – рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве сообщили об еще одном похожем случае, произошедшем накануне. В 12.23 на втором четном главном пути станции Омутинская грузовой смертельно травмировал 68-летнюю женщину. Она также переходила пути на близком расстоянии от состава. Пенсионерка скончалась на месте.

В настоящее время по каждому факту следователи выполняют проверочные мероприятия, пытаясь выяснить обстоятельства и причины трагических происшествий. По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU