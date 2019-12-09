2019-12-09T14:35:55+03:00
Общество

Оплата страховых взносов теперь в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка

Вадим Бегун
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Оплата страховых взносов теперь в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка. Фото - Райффайзенбанк.Оплата страховых взносов теперь в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка. Фото - Райффайзенбанк.
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Клиенты Райффайзенбанка, которые являются индивидуальными предпринимателями без сотрудников, теперь могут быстро и просто оплатить страховые взносы в Пенсионный фонд России и на обязательное медицинское страхование в разделе «Онлайн-бухгалтерия» в интернет-банке для малого бизнеса.

Для оплаты необходимо зайти на вкладку «Страховые взносы» в «Онлайн-бухгалтерии», выбрать в выпадающем списке тип взноса, указать его размер. Все остальные поля формы, необходимые для формирования и отправки платежа, включая реквизиты налоговой, заполняются автоматически. Остается только отправить платеж.

Фото - Райффайзенбанк.

Фото - Райффайзенбанк.

– Оплата страховых взносов – одно из наиболее частых пожеланий наших клиентов к функциональности онлайн-бухгалтерии. Мы рады предоставить им такую возможность. Впереди у нас еще много планов по развитию онлайн-бухгалтерии, в том числе формирование и отправка декларации в налоговую, – добавил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.

Этапы развития онлайн-бухгалтерии и вывод новой функциональности подстраиваются под налоговые события. Уже сейчас предпринимателям на «УСН Доходы» доступны: налоговый календарь, напоминающий о предстоящих налоговых событиях; возможность редактирования доходных операций для учета при расчете налога; налоговый калькулятор, автоматически рассчитывающий авансовый платеж с возможностью отправки в налоговую.

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@TrueKPRU
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