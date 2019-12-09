2019-12-09T15:04:23+03:00
Происшествия

Молодой человек сломал челюсть тюменцу на остановке

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюменской области знакомый побил человека на остановке.В Тюменской области знакомый побил человека на остановке.Фото: Вадим Бегун
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В дежурную часть пункта полиции села Упорово поступило заявление от жительницы села Скородум. Женщина пожаловалась, что неизвестный избил ее сына на остановке.

– Тюменка пояснила, что ее 33-летний сын вечером ожидал автобус на остановке. Там он встретился со своим знакомым – 31-летним неработающим жителем села Скородум. У них возникла ссора, и пьяный молодой человек избил ее родственника, сломав челюсть, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение, где полученные травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Полицейские задержали дебошира по месту жительства и доставили в пункт полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, жителю села грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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