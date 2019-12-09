Известный психолог Анетта Орлова расскажет тюменцам, как создать петлю успеха

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-09T13:42:26+03:00

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В Тюмени 15 декабря состоится авторский мастер-класс Анетты Орловой «10 инструментов для достижения максимальных результатов и исполнения желаний в 2020 году». Он пройдет в Double Tree by Hilton Hotel Tyumen и соберет всех, кто хочет прожить следующий год максимально продуктивно.

По информации организаторов, на мастер-классе участники найдут и устранят причины того, что мешает достижению целей и исполнению желаний.

– Будет вестись речь об экологичном мышлении: как мыслить эффективно и не тратить энергию попусту. Выход из негативного транса – одна из основных тем. Тюменцы получат ответ на вопрос, как создавать у себя и других эффективные эмоции. Кроме того, местным жителям расскажут о честности, прежде всего с самим собой, как о необходимом навыке будущего, – сообщают организаторы.

Кроме того, благодаря мастер-классу горожане смогут поставить себе цель на следующий год. Как создать позитивную петлю успеха – также одна из главных тем мероприятия.

Купить билеты можно на сайте: https://www.toptmn.ru/events/4654/

Групповые заявки и партнерство на событии по телефону: 8 3452 533 108

Количество мест ограничено.

Фото - организаторы.

СПРАВКА «КП»

Звездный спикер Анетта Орлова – практикующий психолог с опытом более 15 лет, тренер-эксперт, кандидат социологических наук. Автор книг и эксперт в области психологии, социологии. Вела передачи на радио, выступала в роли эксперта на ТВ – Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «ТВ Центр», НТВ. Создатель Школы эмоционального интеллекта. Эксперт в развитии эмоционального интеллекта и семейной конфликтологии.