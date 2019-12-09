В Тюмени ганский студент рассказывал сокурсникам о религии. Парня отправили домой

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-09T11:21:47+03:00

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Гражданина Республики Гана выдворили за пределы Российской Федерации. Дело в том, что помимо учебы, молодой человек рассказывал своим тюменским сокурсникам о религии.

– 26-летний студент 4-го курса Тюменского индустриального университета находился в областном центре на основании многократной визы в связи с учебой, миграционные документы у молодого человека находились в полном порядке. Однако в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что ганец незаконно осуществлял религиозную деятельность, чем нарушил режим пребывания. Ленинский районный суд вынес постановление о принудительном выдворении гражданина за пределы Российской Федерации. Путь домой ему предстоял нелегкий: через аэропорты Москвы и Стамбула.

С начала года тюменские судебные приставы-исполнители выдворили 512 человек из разных стран, нарушивших режим пребывания. Среди прочих – граждане Грузии, Белоруссии, Туниса, Вьетнама и Ганы.

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ИСТОЧНИК KP.RU