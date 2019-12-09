Утепляемся! На Тюмень идет похолодание

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-09T13:45:02+03:00

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В Тюмени на этой неделе грядет похолодание. Правда, сильно переживать по этому поводу не стоит: тридцатиградусные морозы пока местным жителям не угрожают.

С завтрашнего дня в областном центре немного похолодает – температура воздуха опустится до двух градусов ниже нуля. В этот день также ожидается юго-западный ветер, 6 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду, однако будет довольно солнечно.

В четверг в Тюмени будет довольно пасмурно, пойдет снег. Температура воздуха всё еще будет держаться на отметке минус два градуса. Похолодание начнется с пятницы. Если днем станет прохладнее всего на один градус, то ночью мороз станет более ощутимым.

Суббота встретит горожан солнцем и десятиградусным морозом. Правда, ветер утихнет – всего четыре метра в секунду. Во второй выходной день будет всё так же солнечно, но морозней еще на два градуса. Осадков не ожидается.

По информации Тюменского гидрометцентра, на следующей неделе грядет очередная волна потепления. Уже в среду воздух «прогреется» до минус одного градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU