2019-12-09T10:29:39+03:00
Общество

В Тюмени каток с камином в день открытия посетили почти две тысячи человек

Все присутствовавшие взялись за руки, изобразив звезду
Вадим Бегун
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В Тюмени открыли каток с камином. Фото - горадминистрация.В Тюмени открыли каток с камином. Фото - горадминистрация.
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В Тюмени в минувшую субботу торжественно открылся самый большой каток города. В этот день на «Звездном полюсе» прокатились на коньках более полутора тысяч тюменцев.

– В новом сезоне не стало скоростной трассы и зоны для детского катания, за счет чего места на льду стало больше. Увеличилось и пространство возле катка. Расширился пункт проката, внутри начала работу небольшая кофейня с согревающими напитками. А под деревом для «потеряшек» установили камин, с появлением которого в пункте проката стало еще уютнее, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также пояснили, что совсем скоро здесь откроется парк зимних развлечений, где можно будет проводить время всей семьей. Для детей и взрослых зальют две горки высотой 3,5 и 7 метров, недалеко от них появится снежный лабиринт, чум, точка с едой, приготовленной на открытом огне. Также в планах у организаторов добавить несколько праздничных фотозон, построить парк зимних фигур и самого большого снеговика в Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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