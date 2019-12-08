2019-12-08T19:52:04+03:00
Общество

Тюменцев на лекцию ждет создатель портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов

Он ответит на вопросы слушателей
Алена Кульмухаметова
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Тюменцев на лекцию ждет создатель портала Антропогенез.ру Александр Соколов. Фото из группы "КонцептХаб. Александр Соколов 15.12" во ВКонтактеТюменцев на лекцию ждет создатель портала Антропогенез.ру Александр Соколов. Фото из группы "КонцептХаб. Александр Соколов 15.12" во ВКонтакте
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Создатель портала «Антропогенез.ру» и популяризатор науки Александр Соколов 15 декабря в 13:00 выступит в Тюмени с лекцией «Технологиями по палеолиту. Космос и ДНК на службе у археологов и антропологов».

Тюменцам расскажут об инновациях, преобразивших археологию, и о том, какие загадки человеческой истории они позволили разгадать в последние годы. Новый спикер проекта «КонцептХаб», в рамках которого выступает популяризатор науки, создатель и редактор портала «Антропогенез.ру», является автором книг «Мифы об эволюции человека» и «Учёные скрывают?», финалистом премии «Просветитель», лауреатом Беляевской премии. Также Александр Соколов является одним из организаторов и ведущим научно-просветительского форума «Учёные против мифов».

В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области рассказали, что из лекции можно узнать, как современные разработки способствовали раскрытию тайн в прошлом человечества. Кроме того, Александр Соколов расскажет, как подтверждаются или опровергаются мифы в антропологии и археологии, а также ответит на вопросы слушателей.

Регистрация на лекцию по ссылке. Информацию о месте ее проведения и новости о проекте «КонцептХаб» можно узнать в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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