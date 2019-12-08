Тюменцев на лекцию ждет создатель портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов

СЕГОДНЯ 18:13 2019-12-08T19:52:04+03:00

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Создатель портала «Антропогенез.ру» и популяризатор науки Александр Соколов 15 декабря в 13:00 выступит в Тюмени с лекцией «Технологиями по палеолиту. Космос и ДНК на службе у археологов и антропологов».

Тюменцам расскажут об инновациях, преобразивших археологию, и о том, какие загадки человеческой истории они позволили разгадать в последние годы. Новый спикер проекта «КонцептХаб», в рамках которого выступает популяризатор науки, создатель и редактор портала «Антропогенез.ру», является автором книг «Мифы об эволюции человека» и «Учёные скрывают?», финалистом премии «Просветитель», лауреатом Беляевской премии. Также Александр Соколов является одним из организаторов и ведущим научно-просветительского форума «Учёные против мифов».

В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области рассказали, что из лекции можно узнать, как современные разработки способствовали раскрытию тайн в прошлом человечества. Кроме того, Александр Соколов расскажет, как подтверждаются или опровергаются мифы в антропологии и археологии, а также ответит на вопросы слушателей.

Регистрация на лекцию по ссылке. Информацию о месте ее проведения и новости о проекте «КонцептХаб» можно узнать в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU