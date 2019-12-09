2019-12-09T07:01:22+03:00
Происшествия

Тюменских мам учат перевозить малышей в машине

Тренинги проводятся в перинатальных центрах
Вадим Бегун
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Тюменских мам учат перевозить малышей в машине. Фото - pixabay.com.Тюменских мам учат перевозить малышей в машине. Фото - pixabay.com.
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Тюменские автоинспекторы и медики проводят тренинги по безопасной перевозке детей для будущих мам в перинатальных центрах. Сотрудники ГИБДД уверяют тюменок, что мнение о безопасности ребенка на руках у мамы в момент передвижения в авто является ошибочным.

– Инспекторы рассказывают о том, как важно скорректировать манеру езды, учитывая «детский режим», – строго соблюдать скоростной режим, не использовать рисковые маневры, такие как обгон, выезд на встречную полосу движения. Главная задача этих тренингов, чтобы как можно больше родителей запомнили, что автолюлька – это предмет первой необходимости при выписке из роддома, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Будущие мамы принимают активное участие в беседе и задают самые различные вопросы. Полицейские ответили на все интересующие будущих родителей вопросы и вручили в подарок светоотражающие брелоки. Женщины пообещали применить подаренные элементы безопасности и обозначить коляски своих малышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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