2019-12-09T05:00:55+03:00
Общество

Погода на 9 декабря в Тюмени: и снова плюс

Осадков не ожидается
Вадим Бегун
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В Тюмени будет плюсовая температура.В Тюмени будет плюсовая температура.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 9 декабря, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 3 – 4, днем – плюс 1 градус. Вечером температура воздуха понизится до минус одного градуса. В этот день будет дуть юго-западный 2 – 4 метра в секунду.

9 декабря отмечается Юрьев день. В народе этот день назывался Егорий Зимний, Юрий Холодный. В Юрьев день слушали воду в колодцах: если тихо, не волнуется вода, то зима будет теплой, а послышатся звуки – следует ожидать сильных вьюг и морозов. По Егорьеву дню определяли и будущий урожай: «Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего – будет трава».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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