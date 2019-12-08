В Ялуторовском районе в 2019 году введено в эксплуатацию более 9,4 тысячи квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-08T12:19:36+03:00

В Ялуторовском районе в 2019 году введено в эксплуатацию более 9,4 тысяч квадратных метров жилья

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Более 9,4 тысячи квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Ялуторовском районе в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом на днях сообщил начальник отдела строительства, архитектуры и жилищных программ Алексей Крашенинин, подводя итоги реализации программы «Доступное и комфортное жилье» в 2019 году. По его словам, из этих 9,4 тысячи квадратов почти 5,9 тысячи кв. м – индивидуальное жильё, более 3,5 тысячи кв. м – многоквартирное. Это 116% от запланированного на год.

Он заявил, что в настоящее время в Ялуторовском районе новые квартиры получила 51 семья. Ещё 9 жилых помещений Главное управление строительства закупило для детей-сирот, которых поселили в новом доме села Хохлово.

– Что касается субсидий и займов, выдано четыре свидетельства на получение социальной выплаты по обеспечению жильём молодых семей по программе улучшения жилищных условий молодых семей и специалистов в рамках государственной программы развития сельского хозяйства, в текущем году принято 11 заявлений. Все задачи 2019 года выполнены, и работа в рамках подписанного соглашения будет продолжена, – рассказал Алексей Крашенин.

Что касается реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», то на финансирование программ по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Ялуторовского района запланировано более 41,3 млн рублей. В 2020 году увеличение расходов планируется на 15%. На дорогах местного значения в 2019-м году отремонтировано более 3 км. Особое внимание уделяется обустройству пешеходных переходов около образовательных учреждений по новому стандарту.

– Дорожники устанавливают искусственные неровности и светофоры типа Т7, строят тротуары и ограждения. В текущем году 1764 метра тротуара появилось в Новоатьялово, Аслане, Карабаше. В 2020-м на очереди сёла Беркут, Петелино, Татарский Сингуль, – отметил Алексей Крашенинин.

ИСТОЧНИК KP.RU