Нацпроект «Культура»: волонтёры Ялуторовского района приняли участие в конкурсе проектов о родных сёлах

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-08T12:13:15+03:00

Это уже третий проект «Моста поколений», реализованный в этом году

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Волонтёры Ялуторовского района приняли участие в конкурсе проектов о родных сёлах. Организатором мероприятия выступила АНО в сфере культуры и спорта «Мост поколений», созданная в рамках национального проекта «Культура». Как отметила руководитель организации Надежда Емельянова, за небольшой срок «Мост поколений» уже воплотил в жизнь три проекта: «Студия семейного творчества «Академия счастья», фестиваль «Венок дружбы» и конкурс проектов о родных сёлах.

Цель последнего – расширить кругозор жителей сёл района, их знания о разнообразии, богатстве историко-культурных, природных и социальных ресурсов малой родины и активизировать творческий потенциал конкурсантов. Как сообщили в пресс-службе администрации Ялуторовского муниципального района, ветераны представили десять презентаций, приправленных фото и видео.

К примеру, Людмила Мамонова поведала о Хохлово со дня образования и до сегодняшних дней стихами собственного сочинения. Флёра Сайфуллина из деревни Авазбакеева рассказала, что древнее поселение несколько веков назад было центром Авазбакеевской волости. Автор проекта всё разложила по полочкам, рассказав обо всех сферах жизни своего населённого пункта.

Светлана Летунова из Беркута поделилась с участниками своими наработками о жизни в селе. Чтобы развивать зоны отдыха, она предложила открыть царский дворик «Фазарина» – зону отдыха из нескольких домиков с различными объектами туристической, спортивной и сельскохозяйственной инфраструктуры и земельными участками для культивирования растений и с возможностями для разведения животных.

Надежда Болотова из д. Ивановка посвятила выступление земляку Евгению Болотову и его домашнему краеведческому музею под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU