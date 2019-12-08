СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-08T09:15:07+03:00

Школа Тюменского района признана одной из лучших образовательных учреждений с этнокультурым компонентом Фото: pixabay.com

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Школа заняла второе место в конкурсе, проходившем в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Диалог культур: формирование и развитие речевой культуры в условиях мультикоммуникативного образовательного пространства».

Ежегодное мероприятие проводит Тюменский областной государственный институт развития регионального образования с целью обмена опытом между школами с этнокультурным компонентом.

Традиционно в «Диалоге культур» принимают участие школы столичного. В этом году Тюменский район на конференции представили Чикчинская и Янтыковская школы.

По результатам конкурсных выступлений школа деревни Янтык, в которой преподают родной татарский язык и литературу, получила традиционно высокую оценку членов жюри: ранее школа занимала первое место.

В этом году методист школы Гульфира Сагутдинова презентовала проект с названием «Школа с этнокультурным компонентом: опыт и перспективы». В своем выступлении она отметила, что главная задача школы с этнокультурным татарским компонентом образования - воспитание поликультурной личности, способной ориентироваться в современном мире, гордящейся родным языком и своим народом.

В отделении дошкольного образования в Янтыке реализуется проект «Знакомство с жизнью, культурой и традициями татарского народа». Здесь детей знакомят с историей и бытом татар, рассказывают народные сказки и потешки.

Уже в школе, как отметила Гульфира Сагутдинова, у детей развивают художественно-эстетическое восприятие татарской культуры в рамках внеурочной деятельности и занятий дополнительного образования. Ребят знакомят с народными танцами, одеждой и музыкой.

Активно применяются и другие формы работы по приобщению к родному языку: спортивные секции «Народные игры наших предков», народные праздники «Каз омасе», «Аулак ой», «Сабантуй», «Карга боткасы». К участию в мероприятиях активно вовлекаются родители.

В рамках конференции три ученика Янтыковской школы - Эльза Каримова, Резеда Мухамедьярова, Зарина Касмалина – участвовали в межрегиональном конкурсе «Лучший сетевой этнокультурный проект школьника», проводимом в рамках конференции.

Сдавать позиции Янтыковская школа не намерена. Как заверила Гульфира Сагутдинова, в следующем году учреждение вновь будет претендовать на лидерство.

ИСТОЧНИК KP.RU