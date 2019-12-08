2019-12-08T07:07:29+03:00
Общество

Тюменским родителям рассказали, могут ли в школе собирать деньги на новогодние подарки

Как избежать ситуации, когда Дед Мороз приносит презент только определенным детям
Алена Кульмухаметова
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Тюменским родителям рассказали, могут ли в школе собирать деньги на новогодние подаркиТюменским родителям рассказали, могут ли в школе собирать деньги на новогодние подаркиФото: pixabay.com
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Каждый год в преддверии новогодних праздников в родительских чатах школ и детсадов возникают споры: дарить детям подарки в образовательном учреждении или нет? И кто должен собирать на них деньги?

Как рассказали в департаменте образования администрации Тюмени, в последние несколько лет вопросы по поводу сбора денег на подарки поступают редко. Тем не менее, по каждому такому обращению сотрудники департамента выезжают в указанные учреждения с проверками. А еще 3-4 года назад количество таких обращений было значительно выше. На уменьшение количества обращений повлияло то, что в садах и школах на родительских собраниях педагоги разговаривают на эту тему с родителями и напоминают, что необходимости в сборе денег нет, в том числе школа или сад не может собирать средства и на новогодние подарки.

В письме Минобрнауки РФ «О недопущении незаконных сборов денежных средств» указано, что родители вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе, но вот потратят ли их садик или школа на подарки, не известно, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Нередко родители сами решают собрать деньги и самостоятельно купить подарки детям. В этом случае департамент образования предостерегает от возникновения ситуаций, когда Дед Мороз приносит презент только тем детям, чьи родители дали денег на подарок.

Такая ситуация может негативно сказаться на психологическом состоянии детей, поэтому нужно уважать интересы и возможности всех родителей. Отметим, что многие детские сады региона самостоятельно подготовили подарки для всех своих воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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