«Тюменская ярмарка» поставила выставочный рекорд осени

СЕГОДНЯ 06:29 2019-12-08T06:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Своеобразный рекорд установлен в тюменском выставочном зале в ноябре этого года. Предрождественская Сибирская православная выставка-ярмарка «Духовные традиции и богатство России» вызвала настоящий ажиотаж, собрав около 30 тысяч человек.

По словам генерального директора АО «Тюменская ярмарка» Михаила Брудкова, участники выставки представляли монастыри и храмы России, Украины, Белоруссии, Греции, благодаря чему она стала самым посещаемым мероприятием осени. Проходит она уже в 14-й раз и с каждым годом собирает все большее число как участников.

Также в ноябре более 450 участников и свыше 600 экспертов собрал VII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020. Одна из самых масштабных площадок конкурса разместилась в выставочном зале.

В декабре планируется ярмарка этнотоваров «Любимая Индия» и одна из самых ожидаемых – «Новогодняя ярмарка».

ИСТОЧНИК KP.RU