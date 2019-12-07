7 Дек. 20:59 2019-12-07T21:43:50+03:00

Онкозаболевания ЖКТ у жителей Тюменской области всё чаще выявляют на ранних стадиях Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Специалисты тюменского «Медицинского города» выступили с докладами на межрегиональной научно-практической конференции «День онколога», посвящённой современным возможностям диагностики и лечения новообразований ЖКТ, факторам риска возникновения этого заболевания, принципам лечения метастатического рака желудка и т. д. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, за десять месяцев 2019 года в регионе провели свыше 191 тысячи исследований, направленных на выявление рака ЖКТ. Рак диагностировали у 131 человека.

Тюменские онкологи отмечают, что диагностика заболеваний на ранней стадии в разы увеличивает шансы на полное выздоровление пациентов. По словам заведующего отделением медицинской профилактики «Медицинского города» Юрий Зотина, благодаря внедрению в Тюменской области скрининговой программы по обнаружению злокачественных новообразований ЖКТ, значительно увеличилась доля лиц с заболеваниями, выявленными на ранних стадиях.

– Чаще всего заболевания данных локализаций на 1-2 стадии имеют скрытую симптоматику, поэтому люди, которые проходят скрининг, считают себя здоровыми. Тогда как вовремя выявленное заболевание нередко позволяет добиться полного выздоровления, – отметил Юрий Зотин.

Кроме того, скрининг позволяет выявлять предраковые заболевания (например, полипы), которые врач может удалить во время эндоскопического исследования. Этот подход позволяет пациенту избежать онкозаболеваний в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU