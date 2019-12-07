2019-12-07T19:24:18+03:00
Общество

В Тюмени пройдёт показ спектакля с участием «особенных» детей

Юные тюменцы изучили основы актерского мастерства
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени пройдёт показ спектакля с участием «особенных» детей. Фото с сайта pixabay.comВ Тюмени пройдёт показ спектакля с участием «особенных» детей. Фото с сайта pixabay.com
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Социально-культурный проект для детей с ограниченными возможностями здоровья завершится показом спектакля. Он поставлен по мотивам сказок К. И. Чуковского и пройдет 12 декабря во Дворце искусств «Пионер».

По данным Moi-portal.ru, в течение трёх месяцев педагоги детской школы актерского мастерства молодёжного театра «НАШ» проводили занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и обучали их основам актерского мастерства, сценической речи и пластики. Дети развивали дикцию, голос, разминались и учились играть на сцене. Результаты детей и их наставников можно будет увидеть в четверг, 12 декабря, начало спектакля в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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