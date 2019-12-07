Молодой тюменский учёный работает над альтернативными источниками энергии в Арктике

СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-07T19:21:49+03:00

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Аспирант Лев Максимов стал единственным представителем Тюменской области на Стэнфордском форуме, который прошёл с 28 ноября по 1 декабря в областной столице. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, участники из России, США, Великобритании, Бангладеш и других стран познакомились с региональной спецификой, развитием экономики, социальной сферы, чтобы в будущем провести совместные исследования.

Как рассказал «Комсомольской правде» – Тюмень» сам Лев, по итогам конкурсного отбора из более чем 700 желающих он оказался единственным участником из Тюменской области.

– Предполагаю, что многие потенциальные заявители отсеялись ещё на этапе оценки заявки. Далеко не каждый из магистрантов, аспирантов или выпускников вузов, помимо внушительного портфолио, осилит написание пяти эссе на английском языке на глобальные темы, – говорит Лев.

Тюменца включили в работу группы по экологической политике. Задача молодых учёных – к завершению II этапа форума, который пройдёт в США в стенах Стэнфордского университета, подготовить исследовательскую статью по теме или сформировать проект развития для какой-либо территории. По словам Льва Максимова, группа уже начала работать над созданием проекта внедрения альтернативных источников энергии в Арктической зоне на основе возобновляемых источников.

– Для этого на Ямале планируется создать территорию опережающего социально-экономического развития для апробации последних разработок в сфере, – уточнил аспирант. – Объект исследования заставляет быть максимально вовлечённым в работу, ведь это даёт уникальный шанс позитивно повлиять на развитие северной части Тюменского региона.

Напомним, Стэнфордский форум в Тюмени впервые прошёл в 2015 году. За 4 года проведения регионального этапа Стэнфордского российско-американского форума в Тюмени приняли участие более 200 студентов и аспирантов.

ИСТОЧНИК KP.RU