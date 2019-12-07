СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-07T09:32:22+03:00

Тюменцы могут помочь детям из малообеспеченных семей поверить в новогоднее чудо Фото: pixabay.com

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Для любого ребенка Новый год – это волшебство, время подарков и вера в чудеса. А новогодняя елка, пожалуй, один из главных праздников, и так хочется водить хоровод вокруг елки в красивом карнавальном костюме.

Однако, некоторые дети могут только мечтать о таких нарядах. Помочь им решили в региональном центре «Семья».

Как сообщает интернет-портал «Мегатюмень», «Лавка добра» центра «Семья» присоединилась к всероссийской акции #щедрыйвторник. В центре собирают карнавальные костюмы для детей из малоимущих и многодетных семей.

Поделиться с ненужными костюмами и новогодней атрибутикой могут все желающие тюменцы. Вещи не обязательно должны быть новыми, самое главное, чтобы они были в хорошем состоянии.

Напомним, что в «Лавке добра» всегда примут и одежду, обувь для нуждающихся. Принести вещи можно в любое время суток по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150, ул. Ермака, 1а (в нерабочее время можно оставить у охраны).

ИСТОЧНИК KP.RU