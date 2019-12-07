2019-12-07T07:22:22+03:00
Общество

Тюменская супергероиня Raven победила в косплей-конкурсе

Свой костюм она шила четыре месяца
Алена Кульмухаметова
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Тюменская супергероиня Raven победила в косплей-конкурсе. Фото с сайта pixabay.comТюменская супергероиня Raven победила в косплей-конкурсе. Фото с сайта pixabay.com
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Жительница Тюмени Анастасия Заборонок стала победительницей межрегионального косплей-конкурса в Тюмени. Девушка предстала судьям в образе Raven Teen - супергероини из "Teen Titans: Rebirth" вселенной DC Comics.

Тюменка выступала на состязании под ником Ana Schuyler. Девушка отметила, что ее костюм шился около четырех месяцев, а крафт - пояс, брошь, когти, магия и браслеты - делался еще дольше.

- Уже очень давно этот персонаж является моим самым любимым из вселенной комиксов DC. Ее новый вид, перерождение запало мне в душу. Я сказала себе, что обязательно воплощу этот образ, - поделилась впечатлениями Анастасия.

На победу в конкурсе претендовали девять косплееров, хотя желающих было гораздо больше. Судьи ограничили количество участников, отдав предпочтение качеству исполнения костюмов и умению преподнести своего героя.

Судьи отметили хорошую подготовку большинства участников: тщательная проработка костюмов, аккуратное исполнение, продуманный выход.

Напомним, главным судьей танцевального фестиваля Hanadae стала почетный посол туризма и культуры Республики Корея в России, заслуженная артистка страны Анита Цой, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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