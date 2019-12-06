2019-12-06T14:33:00+03:00
Общество

Авиакомпания «Ютэйр» оштрафована за задержку рейса до Тюмени

Печальный для пассажиров самолета инцидент произошел в июле этого года
Вадим Бегун
Поделиться:
Авиакомпанию «Ютэйр» оштрафована за задержку рейса до Тюмени. Фото предоставлено Сургутской транспортной прокуратурой.Авиакомпанию «Ютэйр» оштрафована за задержку рейса до Тюмени. Фото предоставлено Сургутской транспортной прокуратурой.
Изменить размер текста:

Ханты-Мансийский суд оштрафовал «Ютэйр». В июле этого года самолет этой авиакомпании поднял в воздух пассажиров с пятичасовой задержкой.

– Судно, отправляющееся по маршруту КазаньУфаТюмень, не смогло вовремя вылететь в связи с технической неисправностью. Пассажирам пришлось порядка пяти часов дожидаться отправки самолета в аэропорту. Резервное воздушное судно предоставлено не было, – рассказали в пресс-службе Сургутской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в связи с выявленными нарушениями в отношении ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».

Мировой судья Ханты-Мансийского судебного района вынес решение привлечь перевозчика к административной ответственности. Таким образом, авиакомпания была оштрафована на 50 тысяч рублей.

Отметим, что это не первый случай привлечения авиакомпании к ответственности за задержку рейса. Так, в июне 2017 года авиакомпанию «АЗУР эйр» оштрафовали за задержку рейса из Казани в Пхукет. Пассажиры просидели на чемоданах 12 часов. Вопреки требованиям закона, им также не было предоставлено резервное воздушное судно.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коллапс на Мельникайте, дома без воды и ресторан без алкоголя: публикуем главные новости Тюмени 6 декабря 2019
Юные тюменцы нарисуют на льду Туры огромную снежную открытку
Тюменцу светит 20 лет тюрьмы за килограмм «соли»
О мерах поддержки югорским предпринимателям расскажут через портал
Тобольск сияющий. Рассказываем, как город украсят к Новому году
Региональный сосудистый центр в Югре дооснастят медицинским оборудованием
В Тюменской области резко возросло число ДТП с пострадавшими детьми
В Тюмени обанкротившийся научный центр едва не оставили без отопления
В Тюмени частная школа почти три года незаконно пользовалась тиром
Возле тобольского кафе произошла перестрелка. Двое в больнице
Половина жителей Нягани занимается малым и средним бизнесом
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности
Транспортный коллапс на Мельникайте: столкнулось несколько машин, одна полоса стоит
Готовим теплые пледы: в Тюмени в новогоднюю ночь прогнозируется тридцатиградусный мороз
Высокотехнологичное оборудование в югорских больницах помогает спасать больше жизней
В Тюмени садик, две школы и 40 многоэтажек останутся без воды из-за нового водопровода
Известный тюменский ресторан чуть не остался без алкоголя под Новый год
«До сих пор жутко»: тоболяков среди ночи вывели из «заминированной» многоэтажки
Тюменские детсады примут малышей после ремонта в следующем году
Впечатлительным не смотреть. Жуткая авария произошла утром на тюменской трассе
Райффайзен-Онлайн: клиенты банка теперь могут открыть брокерский счет удаленно