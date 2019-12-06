Авиакомпания «Ютэйр» оштрафована за задержку рейса до Тюмени

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-06T14:33:00+03:00

Печальный для пассажиров самолета инцидент произошел в июле этого года

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Ханты-Мансийский суд оштрафовал «Ютэйр». В июле этого года самолет этой авиакомпании поднял в воздух пассажиров с пятичасовой задержкой.

– Судно, отправляющееся по маршруту Казань –Уфа – Тюмень, не смогло вовремя вылететь в связи с технической неисправностью. Пассажирам пришлось порядка пяти часов дожидаться отправки самолета в аэропорту. Резервное воздушное судно предоставлено не было, – рассказали в пресс-службе Сургутской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в связи с выявленными нарушениями в отношении ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».

Мировой судья Ханты-Мансийского судебного района вынес решение привлечь перевозчика к административной ответственности. Таким образом, авиакомпания была оштрафована на 50 тысяч рублей.

Отметим, что это не первый случай привлечения авиакомпании к ответственности за задержку рейса. Так, в июне 2017 года авиакомпанию «АЗУР эйр» оштрафовали за задержку рейса из Казани в Пхукет. Пассажиры просидели на чемоданах 12 часов. Вопреки требованиям закона, им также не было предоставлено резервное воздушное судно.

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ИСТОЧНИК KP.RU