2019-12-06T13:21:23+03:00
Экономика

Половина жителей Нягани занимается малым и средним бизнесом

Благодаря предпринимателям в городе сохранено более 400 рабочих мест
Лидия Шумкова
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Нягань - в лидерах по развитию социального предпринимательства в округе. Фото с сайта Pixabay.comНягань - в лидерах по развитию социального предпринимательства в округе. Фото с сайта Pixabay.com
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Нягань занимает лидирующие позиции в Югре по развитию социального предпринимательства. По словам главы города Нягани Ивана Ямашева, всего на предприятиях малого и среднего бизнеса сегодня работает более 50 процентов экономически активного населения.

– Треть доходов города формирует именно этот сектор, тем самым мы отличаемся от других территорий, – подчеркнул он в разговоре с Борисом Хохряковым, председателем югорского парламента.

Финансовую поддержку в 2019 году в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего бизнеса» получили 10 социальных предпринимателей на сумму около одного миллиона рублей. В итоге в Нягани количество субъектов в сфере социального предпринимательства – более 100. Причем за последние пять лет их число увеличилось в два раза.

– Одним из наиболее важных социальных показателей реализации финансовой поддержки является снижение уровня безработицы. Так, субъектами малого и среднего бизнеса оценочно было сохранено более 400 рабочих мест, в том числе создается порядка 30 рабочих мест, – рассказала председатель муниципальной Думы Миляуша Татаринова.

Всего в городе насчитывается около трех тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Их оборот – свыше 15 миллиардов рублей, а доля налоговых поступлений от предпринимательской деятельности в собственных доходах бюджета города составляет 27 процентов.

Напомним, что в эти дни в Нягани работает Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рамках которого обсуждаются в том числе итоги реализации национальных проектов в округе.

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@TrueKPRU
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