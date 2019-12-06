В Тюменской области резко возросло число ДТП с пострадавшими детьми

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-06T14:24:23+03:00

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В Тюменской области резко выросли показатели ДТП, в которых пострадали дети. Больше всего ребят травмировалось в областном центре.

С начала года в регионе зарегистрировано 380 случаев дорожных инцидентов с участием детей. За весь прошлый год их было «всего» 267. Возросло и число пострадавших детей – 422 ребенка в этом году против 301 в прошлом.

– Рост аварий с участием детей зарегистрирован в областном центре, Ишиме и Ялуторовске, а также в Абатском, Бердюжском, Вагайском, Заводоуковском, Ишимском, Тобольском, Уватском и Упоровском районах. Подавляющее большинство – 272 – ДТП совершены по вине водителей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в основном участники аварий нарушают очередность проезда, превышают скорость движения, не соблюдают дистанцию и выезжают на встречку. Однако имеются и случаи дорожно-транспортных происшествий по причине неправильного поведения детей на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU