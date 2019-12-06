2019-12-06T13:16:17+03:00
Общество

В Тюмени частная школа почти три года незаконно пользовалась тиром

Устранением нарушений сейчас занимается прокуратура округа
Вадим Бегун
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В Тюмени частная школа почти три года незаконно пользовалась тиром. Фото - pixabay.com.В Тюмени частная школа почти три года незаконно пользовалась тиром. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной подготовки «Спецохрана» безо всяких разрешительных документов пользовалось тиром. Предприятие оштрафовали за использование федеральной недвижимости.

– Центр по устной договоренности с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья использует стрелковый тир общей площадью 373 квадратных метра на улице Рощинское Шоссе, 2, строение 21. Между тем срок действия договора аренды тира истек еще осенью 2017 года. Министерство сельского хозяйства РФ не давало согласия на использование помещения на новый срок, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В этой связи в отношении частного образовательного учреждения «Спецохрана» было возбуждено административное дело. По результатам рассмотрения дела Арбитражный суд Тюменской области подверг учреждение штрафу в размере 20 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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