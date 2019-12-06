Транспортный коллапс на Мельникайте: столкнулось несколько машин, одна полоса стоит

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-06T12:00:35+03:00

Информации о пострадавших пока нет

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В Тюмени на мосту на улице Мельникайте напротив торгового центра «Новый Магнат» столкнулись несколько автомобилей. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Как сообщают очевидцы дорожного инцидента, на мосту из столкнувшихся машин образовался «паровозик». Количество пострадавших автомобилей не уточняется.

В соответствии с ЯНДЕКС.КАРТАМИ, сейчас в пробке стоит весь левый ряд дороги от проезда 9 Мая до кардиологического центра. Свидетели аварии говорят, что затор образовался в сторону улицы Широтной до рынка П.О.Р.Т.

К тому же стало известно, что перед остановкой «Сквер Победы» столкнулись еще три автомобиля.

Авария в районе улицы Гнаровской. Фото - читатели.

Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» направила запрос в тюменское ГИБДД.

Просим участников движения быть осторожнее и заранее планировать маршруты своего движения в связи с обстановкой на дорогах города. К тому же надо учитывать и погодные условия: сегодня в Тюмени идет мелкий снег, на дорогах – легкий гололед.

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ИСТОЧНИК KP.RU