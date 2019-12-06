2019-12-06T13:08:58+03:00
Общество

Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности

Вадим Бегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Аналитическое агентство «БизнесДром» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг привлекательности работодателя на уровне B.hr (высокий уровень привлекательности работодателя). Рейтинг присвоен Банку впервые.

В своем сообщении агентство отмечает, что Банк УРАЛСИБ на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие работников (за последние 12 месяцев обучение прошли 93% сотрудников) и способствует улучшению качества их жизни.

Позитивное влияние на рейтинг оказал предоставляемый корпоративный социальный пакет, включающий ДМС, различные компенсации, например за услуги cвязи, использование личного и общественного транспорта для определенных категорий сотрудников, а также предоставляемые Банком возможности для карьерного роста и развития сотрудников.

Позитивным фактором стало и предоставление Банком материальной помощи для сотрудников, а также практика премирования. Как отмечает агентство, особое внимание в Банке уделяется взаимодействию подразделений и обеспечению прозрачности деятельности.

Рейтинг привлекательности работодателя – оценка, которая показывает, насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития, роста сотрудников, финансовой устойчивости и рисков работодателя.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)

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