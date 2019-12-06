Готовим теплые пледы: в Тюмени в новогоднюю ночь прогнозируется тридцатиградусный мороз

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-06T11:49:59+03:00

В праздник горожане, похоже, останутся в своих квартирах

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Сильный мороз прогнозируют тюменцам синоптики в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января температура воздуха опустится до тридцати градусов со знаком минус.

По прогнозам Тюменского гидрометцентра, весь декабрь ознаменуется довольно теплой погодой. Так, на следующей неделе среднесуточная температура воздуха составит всего около пяти градусов ниже нуля.

21 декабря тюменцев вообще ожидает плюсовая температура. В этот день, по предварительным прогнозам, будет плюс два градуса. Однако уже 24 декабря погода резко изменится и возьмет курс на похолодание. В этот день в городе столбик термометра покажет минус 16, еще через 4 дня – минус 26.

Самой морозной ночью в этом месяце будет как раз новогодняя. С 31 декабря 2019 года на 1 января 2020-го ожидается сильный мороз – до минус 30 градусов. Днем температура воздуха поднимется всего на один градус.

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ИСТОЧНИК KP.RU