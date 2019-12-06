Возле тобольского кафе произошла перестрелка. Двое в больнице

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-06T13:18:38+03:00

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В Тобольске сегодня, 6 декабря, ночью возле одного из кафе произошла перестрелка. В результате инцидента двое мужчин оказались в больнице.

– Сообщение о конфликте возле одного из кафе города в дежурную часть тобольской полиции поступило в 2.17. Звонили медики. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Пострадали двое мужчин, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД по Тюменской области Светлана Новик.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. По предварительной информации, неизвестные стреляли из пневматического оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU