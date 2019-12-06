СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-06T10:04:19+03:00

Известный тюменский ресторан чуть не остался без алкоголя под Новый год. Фото - pixabay.com.

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Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области подал в суд на ресторан «Потаскуй». Там было выявлено нарушение по статье, которая регулирует учет и декларирование объема производства алкоголя.

Из информации, изложенной в картотеке судебных дел Арбитражного суда Тюменской области, следует, что известный в областном центре ресторан мог остаться без алкоголя в самый пик заказов – под Новый год. Однако суд не оставит учредителей заведения без прибыли. Судья удовлетворил поданное ходатайство о принятии обеспечительных мер.

«Ходатайство мотивировано возможностью причинения Обществу значительного ущерба. В подтверждение изложенного ООО представило договоры возмездного оказания услуг на проведение банкетных мероприятий, что предусматривает розничную продажу алкогольной продукции. Невозможность исполнения договора повлечет для Общества причинение ущерба», – говорится в сообщении суда.

Таким образом, ближайшие банкеты ресторана «Потаскуй» пройдут под звон бокалов с алкогольными напитками.

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ИСТОЧНИК KP.RU