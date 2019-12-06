2019-12-06T10:20:28+03:00
Происшествия

«До сих пор жутко»: тоболяков среди ночи вывели из «заминированной» многоэтажки

Всего спасатели эвакуировали почти двести человек [ФОТО]
Вадим Бегун
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В Тобольске "заминировали" многоэтажку. Фото - "Типичный Тобольск".В Тобольске "заминировали" многоэтажку. Фото - "Типичный Тобольск".
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В Тобольске накануне, 5 декабря, из-за звонка неизвестного о заложенной бомбе спасателям пришлось эвакуировать дом № 66 в 10-м микрорайона Тобольска. К счастью, сообщение оказалось ложным. Однако местные жители перепугались не на шутку.

О том, что из дома идет эвакуация, в социальной сети сообщили жильцы. «Поступило анонимное сообщение о якобы заминировании дома», – писали они.

Фото - "Типичный Тобольск".

Фото - "Типичный Тобольск".

В Управлении МВД по Тюменской области эту информацию подтвердили. По сведениям полицейских, из дома были эвакуированы 130 человек, 25 из которых дети.

– Поводом стало сообщение об опасном предмете. По итогам проверки многоэтажки опасных предметов не обнаружено, – добавили в ведомстве.

Там также сообщили, что после необходимых процедур жильцам разрешили вернуться домой. По данному факту начата проверка. В настоящее время устанавливается личность заявителя.

Этот инцидент не на шутку напугал впечатлительных тоболяков. «Как чувствуете себя сегодня? Мне до сих пор жутко, в голове никак не укладывается, что такое вчера приключилось. Я, кажется, в панике всё еще нахожусь. Хочется умчаться подальше отсюда!» – пишет в социальных сетях местная жительница.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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